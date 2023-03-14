Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян

Место рождения

д.Ивановка, Татарстан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

д.Ивановка, Татарстан, Россия
Смерть
Неизвестно
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