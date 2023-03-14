Лукьян
Место рожденияд.Ивановка, Татарстан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
д.Ивановка, Татарстан, Россия
Смерть
Неизвестно