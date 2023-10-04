Кошелева (Лунина) Агапия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1893
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Кошелев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1898
Сын: Кошелев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Кошелев Ефимий Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1904
Сын: Кошелев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1907
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно