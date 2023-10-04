Кошелева (Лунина) Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Лунина) Агапия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1893

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Кошелев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1898

Сын: Кошелев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Кошелев Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1904

Сын: Кошелев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1907

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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