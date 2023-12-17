Капралова (Лёвина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капралов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капралов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капралов Валентин
Смерть
1986