Капралова (Лёвина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова (Лёвина) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Лёвин Владимир Степанович

Мать: Лёвина Наталья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капралов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капралов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капралов Валентин

Смерть
1986
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