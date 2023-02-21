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Голашев Алексей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Голашев Герасим Стефанович

Мать: Голашева Екатерина Михайловна

Награда
18.11.1943
Воинское звание: сержант Воинская часть: 1213 иптап 3 оиптабр 33 А ЗапФ Даты подвига: 12.10.1943 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 3/н от: 18.11.1943 Издан: 1213 иптап 3... Показать все
Смерть
23.11.1944
Украина, Закарпатская обл., г. Ужгород, с. Поросто
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