Сляднева (Фрикина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева (Фрикина) Ксения Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1837

Дата смерти

14.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Фрикин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1855

Муж: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
28.04.1862

Сын: Сляднев Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
21.05.1865

Сын: Сляднев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Сляднев Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Сляднев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1869

Сын: Сляднев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Костенко Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1875

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1880

Сын: Сляднев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1915
Причина смерти: старость
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