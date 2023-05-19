Сляднева (Фрикина) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти14.10.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Фрикин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1855
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
28.04.1862
Сын: Сляднев Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1865
Сын: Сляднев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1866
Сын: Сляднев Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1866
Сын: Сляднев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1869
Сын: Сляднев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Костенко Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1875
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1880
Отец ребёнка: Сляднев Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1915
Причина смерти: старость