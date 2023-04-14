Горбовская Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовская Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1983

Дочь: Воронина Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Горбовский Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.1987

Сын: Горбовский Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Горбовский Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбовский Виктор Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Горбовский Виктор Дмитриевич

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