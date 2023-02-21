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Дорофеев Сергей Анатольевич
Дорофеев Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1954
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Дорофеева Людмила Васильевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1954
Отец: не указан
Мать:
Дорофеева Людмила Васильевна
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