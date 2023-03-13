Титовъ Павелъ Андеяновъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Титова Пелагѣя
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1884
Сын: Титовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Титова Пелагѣя
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Пелагѣя