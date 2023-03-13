Титовъ Павелъ Андеяновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Павелъ Андеяновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1879

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Титова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1884

Сын: Титовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Титова Пелагѣя

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Пелагѣя

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