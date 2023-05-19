Куранова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиОколо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1871
Жених: служащий казак Дмитрий Иванович Куранов - 30 лет Невеста: мещанка вдова Екатерина Ивановна Ганюшкина - 37 лет Поручители: Михаил Алексеевич Куранов Иван Петрович Серебряков https://rodos... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Куранов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович
В семейном списке 1892 года 16 лет В семейном списке 1895 года 20 лет
Смерть
Около 1888