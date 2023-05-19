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Куранова Екатерина Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Около 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1871

Муж: Куранов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Дмитрий Иванович Куранов - 30 лет Невеста: мещанка вдова Екатерина Ивановна Ганюшкина - 37 лет Поручители: Михаил Алексеевич Куранов Иван Петрович Серебряков https://rodos... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Куранов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Куранов Дмитрий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 16 лет В семейном списке 1895 года 20 лет
Смерть
Около 1888
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