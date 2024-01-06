Асташев Матвей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Асташев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1914
Мать ребёнка: Асташева Евдокия Анисимова
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Матфий Михайлов Асташев и законная жена Евдокия Анисимова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Евсигней Анисимов Крючков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно