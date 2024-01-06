Асташев Матвей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташев Матвей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асташев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Асташев Павел Матвеев

Мать ребёнка: Асташева Евдокия Анисимова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-2384. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Матфий Михайлов Асташев и законная жена Евдокия Анисимова. Восприемник - крестьянин с. Ново-Чемровского Евсигней Анисимов Крючков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асташева Евдокия Анисимова

Смерть
Неизвестно
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