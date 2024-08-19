Āboltiņa (Holms) Jūlija
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Āboltiņš Gustavs
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs
Рождение ребёнка
1913
Сын: Āboltiņš Ēvalds
Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs
Рождение ребёнка
11.08.1919
Дочь: Rakovska (Āboltiņa Āboltiņš) Zenta
Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs
Рождение ребёнка
16.10.1924
Дочь: Krūzkops (Āboltiņa Āboltiņš) Ilma
Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs
Рождение ребёнка
1927
Сын: Āboltiņš Alberts
Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs