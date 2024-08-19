Āboltiņa (Holms) Jūlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Āboltiņa (Holms) Jūlija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Āboltiņš Gustavs

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs

Рождение ребёнка
1913

Сын: Āboltiņš Ēvalds

Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs

Рождение ребёнка
11.08.1919

Дочь: Rakovska (Āboltiņa Āboltiņš) Zenta

Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs

Рождение ребёнка
16.10.1924

Дочь: Krūzkops (Āboltiņa Āboltiņš) Ilma

Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs

Рождение ребёнка
1927

Сын: Āboltiņš Alberts

Отец ребёнка: Āboltiņš Gustavs

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