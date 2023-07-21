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(Косарева) Салманида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Косарев Варфоломей

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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