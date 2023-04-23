Бугакова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бугаков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сомова Анна Ананьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1911
Сын: Бугаков Спиридон
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Ворфоломеева Ефросинья Ананьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугаков Селеверст
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно