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Бугакова Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бугаков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сомова Анна Ананьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Бугаков Спиридон

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Ворфоломеева Ефросинья Ананьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаков Селеверст

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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