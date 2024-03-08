Скворцова (Скворцова) Матрена
Место рожденияКоробкино
Дата рождения07.11.1903
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селютина (Скворцова) Анна
Отец ребёнка: Скворцов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Василий
Отец ребёнка: Скворцов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Александр
Отец ребёнка: Скворцов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плещенко (Скворцова) Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Скворцов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Никифор
Смерть
1987