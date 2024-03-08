Скворцова (Скворцова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Скворцова) Матрена

Место рождения

Коробкино

Дата рождения

07.11.1903

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селютина (Скворцова) Анна

Отец ребёнка: Скворцов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Василий

Отец ребёнка: Скворцов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр

Отец ребёнка: Скворцов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плещенко (Скворцова) Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Скворцов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Никифор

Смерть
1987

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