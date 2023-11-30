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Князькина Раиса

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Место рождения

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиндяново, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князькин Николай Иванович

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