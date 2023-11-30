Князькина Раиса
Место рождения
Дата рожденияОколо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Князькин Николай Иванович
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно