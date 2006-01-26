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Нафикова Диляра Марселевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2006

Отец: Нафиков Марсель

Мать: Нафикова Лиля Раисовна

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