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Нафикова Диляра Марселевна
Нафикова Диляра Марселевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2006
Пол
Женский
Отец
Нафиков Марсель
Мать
Нафикова Лиля Раисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2006
Отец:
Нафиков Марсель
Мать:
Нафикова Лиля Раисовна
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