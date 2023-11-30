(Карлова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карлова) Анастасия Семеновна

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.01.1886

Дата смерти

После 1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886

Отец: Карлов Семен Прохорович

Мать: Карлова Екатерина Федосеевна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
19.01.1886
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:государств. крестьянин Матфей Иванов Карлов и отставного унтер-офицера Никиты Феодорова Сюнчукова жена Пелагея Андреева | Богородицкая церковь
Смерть
После 1956
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: прожила более 70 лет
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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