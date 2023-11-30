(Карлова) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения18.01.1886
Дата смертиПосле 1956
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886
Крещение
19.01.1886
Godparents:государств. крестьянин Матфей Иванов Карлов и отставного унтер-офицера Никиты Феодорова Сюнчукова жена Пелагея Андреева | Богородицкая церковь
Смерть
После 1956
Причина смерти: прожила более 70 лет
Похороны
Неизвестно