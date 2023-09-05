Харлашова (Ларионова) Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1900 и 1913
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1913
Отец: Ларионов Иван
Мать: Ларионова ?
Рождение ребёнка
1929
Сын: Харлашов Василий
Отец ребёнка: Charlaszow Piotr
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Харлашова Киликея
Отец ребёнка: Charlaszow Piotr
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Сын: Харлашов Михаил
Отец ребёнка: Charlaszow Piotr
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Харлашова Прасковея
Отец ребёнка: Charlaszow Piotr
Рождение ребёнка
Около ?.01.1941
Рождение ребёнка
01.10.1942
Рождение ребёнка
1944
Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Charlaszow Piotr
Смерть
1985
У тети маши на октябском , отвезли в хиталы ( там все екимовичи )