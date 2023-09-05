Харлашова (Ларионова) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашова (Ларионова) Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1900 и 1913

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1929 г.р.
Около 1931 г.р.
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1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1939 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1913

Отец: Ларионов Иван

Мать: Ларионова ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Харлашов Василий

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Харлашова Киликея

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
1935

Сын: Харлашов Михаил

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Харлашова Прасковея

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
Около ?.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
01.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Piotr

Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Charlaszow Piotr

Смерть
1985
У тети маши на октябском , отвезли в хиталы ( там все екимовичи )
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