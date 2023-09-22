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(Еремина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1964

Отец: Еремин Александр Архипович

Мать: Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.12.1987

Сын: Еремин Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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