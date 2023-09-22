(Еремина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1964
Отец: Еремин Александр Архипович
Мать: Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.12.1987
Сын: Еремин Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан