Соловьева (Кочергина) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кочергин Гаврил Федорович
Мать: Кочергина Мария Исаевна
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Дроздова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Семенец Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бурова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно