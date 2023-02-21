Соловьева (Кочергина) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Кочергина) Александра Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кочергин Гаврил Федорович

Мать: Кочергина Мария Исаевна

Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Дроздова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Семенец Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бурова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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