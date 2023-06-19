Пухлова (Давыдова) Варвара Николаевна
Место рожденияРоссия, с. Фефелово, Ярославская губерния
Дата рождения30.09.1889
Дата смерти07.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1889
Россия, с. Фефелово, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1916
Сын: Пухлов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пухлов Александр Иванович
Олехово, Рыбинский район (официально. По сути село Красное под Питером)
Рождение ребёнка
28.07.1918
Сын: Пухлов Александр Александрович
Отец ребёнка: Пухлов Александр Иванович
Романо-Борисоглебский уезд Артемьевская волость д. Олехово.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1979