Пухлова (Давыдова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухлова (Давыдова) Варвара Николаевна

Место рождения

Россия, с. Фефелово, Ярославская губерния

Дата рождения

30.09.1889

Дата смерти

07.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1889

Отец: Давыдов Николай Андреевич

Мать: Давыдова Неонилла Степановна

Россия, с. Фефелово, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1916

Сын: Пухлов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пухлов Александр Иванович

Олехово, Рыбинский район (официально. По сути село Красное под Питером)
Рождение ребёнка
28.07.1918

Сын: Пухлов Александр Александрович

Отец ребёнка: Пухлов Александр Иванович

Романо-Борисоглебский уезд Артемьевская волость д. Олехово.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухлов Александр Иванович

Смерть
07.06.1979