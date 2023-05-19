Василий Артамоновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Артамоновъ

Василий Артамоновъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Панкратъ Васильевъ

Мать ребёнка: Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Родионъ Васильевъ

Мать ребёнка: Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close