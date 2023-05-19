Василий Артамоновъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Панкратъ Васильевъ
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Родионъ Васильевъ
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья