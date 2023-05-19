Шатунов Андреян Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Шатунов Ануфрей Лазарев
Мать: Шатунова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Шатунова Катерина
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья Андреянова
Мать ребёнка: Шатунова Катерина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шатунов Иван Андреев
Мать ребёнка: Шатунова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Катерина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834