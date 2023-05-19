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Шатунов Андреян Ануфриев

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Шатунов Ануфрей Лазарев

Мать: Шатунова Дарья

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Шатунов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Шатунова Катерина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья Андреянова

Мать ребёнка: Шатунова Катерина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шатунов Иван Андреев

Мать ребёнка: Шатунова Катерина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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