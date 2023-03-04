Кривошеина (Моточкина) Ольга Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Моточкина) Ольга Васильева

Место рождения

село Новоспаское

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

село Новоспаское
Бракосочетание
01.10.1887 ст.

Муж: Кривошеин Сергей Терентивич

Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.

Дочь: Устина Сергеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич

Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.

Сын: Кривошеин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич

Рождение ребёнка
31.01.1891 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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