Кривошеина (Моточкина) Ольга Васильева
Место рождениясело Новоспаское
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
село Новоспаское
Бракосочетание
01.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.
Дочь: Устина Сергеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич
Рождение ребёнка
31.01.1891 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Терентивич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно