Михайленко - Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Михайленко Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Михайленко Александр
Рождение ребёнка
1941
Сын: Михайленко Виктор Александрович
Отец ребёнка: Михайленко Александр
Рождение ребёнка
1943
Сын: Михайленко Николай Александрович
Отец ребёнка: Михайленко Александр
Смерть
Неизвестно