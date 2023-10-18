Михайленко - Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко - Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Михайленко Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Михайленко Александр

Рождение ребёнка
1941

Сын: Михайленко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Михайленко Александр

Рождение ребёнка
1943

Сын: Михайленко Николай Александрович

Отец ребёнка: Михайленко Александр

Смерть
Неизвестно
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