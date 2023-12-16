Афимья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреянович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена? Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреянович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреянович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Анисим Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреянович
Попайлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1828 ст.
Сын: Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреянович
Смерть
До 1858