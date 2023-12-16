Афимья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреянович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена? Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреянович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреянович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Анисим Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреянович

Попайлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1828 ст.

Сын: Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреянович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреянович

Смерть
До 1858
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