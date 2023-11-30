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Евдоким Иванович

Место рождения

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.07.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1828 ст.

Отец: Иван Андреянович

Мать: Афимья Кирилловна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1852 ст.

Сын: Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Соломонида Михайловна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1854 ст.

Сын: Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Соломонида Михайловна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Соломонида Михайловна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1857 ст.

Сын: Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Соломонида Михайловна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Михайловна

Смерть
Неизвестно
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