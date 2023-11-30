Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения24.07.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1828 ст.
Отец: Иван Андреянович
Мать: Афимья Кирилловна
Рождение ребёнка
03.12.1852 ст.
Сын: Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1854 ст.
Сын: Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
09.12.1857 ст.
Сын: Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Соломонида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Михайловна
Смерть
Неизвестно