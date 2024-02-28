Косиванова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Косиванова Настасья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Косиванов Михаил Варфоломеевич
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Касиванов Василий Варлаамович/Варфоломеевич
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Косиванова Домна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Акулина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1852
Сын: Косиванов Алексей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1854
Сын: Косиванов Емельян Варфоломеевич
Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович
Смерть
Неизвестно