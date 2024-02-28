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Косиванова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Косиванова Настасья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Косиванов Михаил Варфоломеевич

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Касиванов Василий Варлаамович/Варфоломеевич

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Косиванова Домна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Акулина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1852

Сын: Косиванов Алексей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1854

Сын: Косиванов Емельян Варфоломеевич

Отец ребёнка: Косиванов Ворфоломей Иванович

Смерть
Неизвестно
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