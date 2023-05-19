Власова Матрона Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Власова Варвара Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Пелагея Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Агапия Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Агрипина Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Сын: Власов Иоанн (Иван) Зиновьевич
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Екатерина Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Пераскева Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Сын: Власов Иоанн (Иван) Зиновьевич
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Дочь: Власова Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович
Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович