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Власова Матрона Трофимовна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Муж: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1841 ст.

Дочь: Власова Варвара Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1843 ст.

Дочь: Власова Пелагея Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Власова Агапия Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1847 ст.

Дочь: Власова Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1848 ст.

Дочь: Власова Агрипина Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1850 ст.

Сын: Власов Иоанн (Иван) Зиновьевич

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1852 ст.

Дочь: Власова Екатерина Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1854 ст.

Дочь: Власова Пераскева Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1857 ст.

Сын: Власов Иоанн (Иван) Зиновьевич

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1859 ст.

Дочь: Власова Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Власов Яким Зиновьевич

Отец ребёнка: Власов Зиновий Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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