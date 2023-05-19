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Степнов Виктор Анатольевич
Степнов Виктор Анатольевич
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Место рождения
Чехов
, Чехов, Московская область
Дата рождения
1963
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Степнов Анатолий Михайлович
1942 г.р.
Мать
Степнова (Мазнёва) Нина Егоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Степнов Анатолий Михайлович
Мать:
Степнова Нина Егоровна
Чехов
, Чехов, Московская область
Смерть
2011
Чехов
, Чехов, Московская область
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