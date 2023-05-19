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Степнов Виктор Анатольевич

Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

1963

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Степнов Анатолий Михайлович

Мать: Степнова Нина Егоровна

Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
2011
Чехов, Чехов, Московская область
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