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Куракина Акулина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Арина Гавриловна

Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Куракин Флегонт Гаврилович

Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Гаврила Семенович

Смерть
Неизвестно
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