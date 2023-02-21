Куракина Акулина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Арина Гавриловна
Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куракин Флегонт Гаврилович
Отец ребёнка: Куракин Гаврила Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно