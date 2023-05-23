Лукашевич (Воскресенская) Мария Павловна
Место рождениягород Белозерск
Дата рождения20.12.1895
Дата смерти03.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895
город Белозерск
Рождение ребёнка
03.10.1920
Дочь: Вычуб Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница, а затем директор школы и детского дома в Новгородской и Ленинградской обл.
Смерть
03.10.1970
пос. Мга, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Мга, Россия