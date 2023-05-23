Лукашевич (Воскресенская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич (Воскресенская) Мария Павловна

Место рождения

город Белозерск

Дата рождения

20.12.1895

Дата смерти

03.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895

Отец: Воскресенский Павел Михайлович

Мать: Воскресенская Капитолина Алексеевна

город Белозерск
Рождение ребёнка
03.10.1920

Дочь: Вычуб Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница, а затем директор школы и детского дома в Новгородской и Ленинградской обл.
Смерть
03.10.1970
пос. Мга, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Мга, Россия
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