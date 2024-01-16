Корзникова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Корзников Самсон Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1735

Сын: Корзников Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1744

Сын: Корзников Семён Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)

д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)

д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно
д. Кисиловская
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