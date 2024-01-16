Корзникова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Корзников Самсон Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1735
Сын: Корзников Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Корзников Иван Моккеевич (Мокеевич) (Старший)
д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно
д. Кисиловская