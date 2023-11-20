(Wegert) Magdalena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wegert) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Wegert Otto

Мать: Wegert Hertha

Смерть
1947
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