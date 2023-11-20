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(Wegert) Magdalena
(Wegert) Magdalena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Wegert Otto
1906 г.р.
Мать
Wegert (Fenske) Hertha
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Wegert Otto
Мать:
Wegert Hertha
Смерть
1947
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