Кошелева (Конова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Конова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Сенино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кошелев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кошелев Иван Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кошелев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Маркина-Мазнёва Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1905
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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