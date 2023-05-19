Кошелева (Конова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Маркина-Мазнёва Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кошелев Пётр Фёдорович
Смерть
1905