Логинов Николай Генадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978
Рождение ребёнка
05.06.2002
Дочь: Логинова Милена Николаевна
Мать ребёнка: Логинова Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.04.2015
Дочь: Логинова Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Логинова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Елена Александровна