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Минин Артем
Минин Артем
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1995
Пол
Мужской
Отец
Минин Дмитрий Сергеевич
1968 г.р.
Мать
Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995
Отец:
Минин Дмитрий Сергеевич
Мать:
Анастасия
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