Лоскутова (Лоскутова) Нина Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1930
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1930
Рождение ребёнка
26.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
?.08.1950
Сын: Лоскутов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
24.10.1951
Сын: Лоскутов Александр Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
1988