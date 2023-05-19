Лоскутова (Лоскутова) Нина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Нина Артемьевна

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1930

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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1950 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1930

Отец: Лоскутов Артемий Семенович

Мать: Лоскутова Ефросинья Зотовна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
?.08.1950

Сын: Лоскутов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
24.10.1951

Сын: Лоскутов Александр Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
1988
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