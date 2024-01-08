Кривощеков Трофим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощеков Трофим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1770

Жена: Кривощекова Неонила

Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.

Сын: Кривощеков Ефим Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.247 — Метрическая книга Свято-Троицкая церковь, Соликамский уезд, Рождественская вол., с. Рождественское
Рождение ребёнка
09.05.1907

Сын: Кривощеков Адроник Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское
Смерть
Неизвестно
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