Кривощеков Трофим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1770
Жена: Кривощекова Неонила
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.247 — Метрическая книга Свято-Троицкая церковь, Соликамский уезд, Рождественская вол., с. Рождественское
Рождение ребёнка
09.05.1907
Сын: Кривощеков Адроник Трофимов
Мать ребёнка: не указана
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское
Смерть
Неизвестно