Аннушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аннушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1941 по 1943

Сын: Макаенко Эдуард Альбертович

Отец ребёнка: Макаенко Альберт Фрицович

Близнец. Рожден наверное в Ташаузе, Туркменской ССР. Умер во младенчестве. Мать Аннушка
Рождение ребёнка
С 1941 по 1943

Сын: Макаенво Робик Альбертович

Отец ребёнка: Макаенко Альберт Фрицович

Близнец. Рожден наверное в Ташаузе, Туркменской ССР. В отрочестве попал в плохую компанию, вроде даже сидел в тюрьме, в одной из переделок был убит. Мать Аннушка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаенко Альберт Фрицович

Смерть
Неизвестно
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