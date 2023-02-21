Аннушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1941 по 1943
Сын: Макаенко Эдуард Альбертович
Отец ребёнка: Макаенко Альберт Фрицович
Близнец. Рожден наверное в Ташаузе, Туркменской ССР. Умер во младенчестве. Мать Аннушка
Рождение ребёнка
С 1941 по 1943
Сын: Макаенво Робик Альбертович
Отец ребёнка: Макаенко Альберт Фрицович
Близнец. Рожден наверное в Ташаузе, Туркменской ССР. В отрочестве попал в плохую компанию, вроде даже сидел в тюрьме, в одной из переделок был убит. Мать Аннушка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно