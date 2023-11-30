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Бакланов Пётр Иванович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бакланов Иван Кузьмич

Мать: Бакланова Евфросинья Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1873
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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