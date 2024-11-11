Феодоров-Максимов-Лизунов (Петров) Платон Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1846 ст.
Бракосочетание
10.10.1866 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1868 ст.
Дочь: Петрова-Феодорова-Максимова-Лизунова (Евстафьева) Татьяна Платоновна
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1869 ст.
Дочь: Петрова-Феодорова-Максимова-Лизунова (Евстафьва) Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.
Сын: Петров (Евстафьев) Григорий Платонович
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.
Сын: Петров (Евстафьев) Михаил Платонович
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1876 ст.
Дочь: Петрова-Лизунова (Евстафьва) Мария Платоновна
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1878 ст.
Сын: Петров-Лизунов (Евстафьев) Василий Платонович
Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна
Смерть
Неизвестно