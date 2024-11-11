Феодоров-Максимов-Лизунов (Петров) Платон Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодоров-Максимов-Лизунов (Петров) Платон Евстафьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1846 ст.

Отец: Максимов-Лаврентьев-Лизунов (Феодоров) Евстафий Петрович

Мать: Григорьева Стефанида Ильинична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.10.1866 ст.

Жена: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1868 ст.

Дочь: Петрова-Феодорова-Максимова-Лизунова (Евстафьева) Татьяна Платоновна

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1869 ст.

Дочь: Петрова-Феодорова-Максимова-Лизунова (Евстафьва) Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.

Сын: Петров (Евстафьев) Григорий Платонович

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.

Сын: Петров (Евстафьев) Иоанн(Иван) Платонович

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.

Сын: Петров (Евстафьев) Михаил Платонович

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1876 ст.

Дочь: Петрова-Лизунова (Евстафьва) Мария Платоновна

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1878 ст.

Сын: Петров-Лизунов (Евстафьев) Василий Платонович

Мать ребёнка: Дометиева (Борисова) Агапия Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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