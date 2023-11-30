Смагина (Мишукова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения08.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1882
Бракосочетание
25.?.1904
Рождение ребёнка
30.01.1905
Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
29.10.1907
Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Гречишкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
06.02.1913
Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
12.09.1915
Сын: Смагин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно