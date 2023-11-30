Смагина (Мишукова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагина (Мишукова) Ольга Павловна

Смагина (Мишукова) Ольга Павловна

avatar

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1882

Отец: Мишуков Павел Филиппович

Мать: Мишукова Елисавета Сенменовна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
25.?.1904

Муж: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Смагин Василий Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Смагин Терентий Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Гречишкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Смагин Николай Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.09.1915

Сын: Смагин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Никифорович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close