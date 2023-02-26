Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ефросиния Федосиева

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Рождение ребёнка
18.09.1799

Дочь: Федора Федосиева

Отец ребёнка: Федосий Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий Константинов

Смерть
Неизвестно
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