Шелковский Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковский Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шелковский Аркадий Егорович

Мать ребёнка: Шелковская Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Шелковская Пелагея Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелковская Пелагея Васильевна

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