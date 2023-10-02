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Матвеев Архипп Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Матвеев Антон Наумович

Мать: Матвеева Варвара Павловна

Бракосочетание
27.01.1914

Жена: Матвеева Агриппина Егоровна

у обоих первый брак; жениху - 18; невесте - 19; отец невесты - Егор Васильевич Царев
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Матвеев Александр Архипович

Мать ребёнка: Матвеева Агриппина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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