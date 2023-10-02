Матвеев Архипп Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Матвеев Антон Наумович
Бракосочетание
27.01.1914
у обоих первый брак; жениху - 18; невесте - 19; отец невесты - Егор Васильевич Царев
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Матвеев Александр Архипович
Мать ребёнка: Матвеева Агриппина Егоровна
Смерть
Неизвестно