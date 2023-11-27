Иетов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иетов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1890

Сын: Иетов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1890

Дочь: Самарина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна

Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иетова (етова) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иетова Акилина Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Ольхи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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