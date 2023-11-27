Иетов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1890
Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна
Рождение ребёнка
02.03.1890
Дочь: Самарина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иетова (етова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Иетова Акилина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иетова Акилина Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно