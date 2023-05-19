Беликова (Бондарева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Бондарева) Анна Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бондарь Андрей Яковлевич

Мать: Бондарь Елена Николаевна

Бракосочетание
01.10.1881

Муж: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Беликов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.11.1885

Сын: Беликов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.04.1887

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1889

Дочь: Шевцова Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Погожая Мелания Никифоровна

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.04.1894

Сын: Беликов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: Полуляхова Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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