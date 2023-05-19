Беликова (Бондарева) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бондарь Андрей Яковлевич
Мать: Бондарь Елена Николаевна
Бракосочетание
01.10.1881
Рождение ребёнка
01.05.1884
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.11.1885
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.04.1887
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1889
Дочь: Шевцова Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Погожая Мелания Никифоровна
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.04.1894
Сын: Беликов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: Полуляхова Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Беликов Никифор Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно