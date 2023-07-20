Фон Габсбург-Лотарингская (Фон Вреде) Александра
Место рожденияг. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Дата рождения12.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Бракосочетание
27.03.1998
Рождение ребёнка
31.12.2000
Дочь: Фон Габсбург-Лотарингская Антония
Отец ребёнка: Фон Габсбург-Лотарингский Карл Петер
г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
18.04.2004
Сын: Фон Габсбург-Лотарингский Лоренц
Отец ребёнка: Фон Габсбург-Лотарингский Карл Петер
г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия