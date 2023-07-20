Фон Габсбург-Лотарингская (Фон Вреде) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Габсбург-Лотарингская (Фон Вреде) Александра

Место рождения

г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия

Дата рождения

12.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Бракосочетание
27.03.1998

Муж: Фон Габсбург-Лотарингский Карл Петер

Рождение ребёнка
31.12.2000

Дочь: Фон Габсбург-Лотарингская Антония

Отец ребёнка: Фон Габсбург-Лотарингский Карл Петер

г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
18.04.2004

Сын: Фон Габсбург-Лотарингский Лоренц

Отец ребёнка: Фон Габсбург-Лотарингский Карл Петер

г. Мюнхен, Бавария, Федеративная Республика Германия
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