Гаврилова Ефросинья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Ефросинья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Овчинникова Пелагея Гуляева

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Никифоров Василий Максимович

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Викторов Федор Максимович

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Дочь: Февронья Максимовна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1878

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1884

Муж: Гаврилов Семен

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Смерть
14.01.1898
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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