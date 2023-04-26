Гаврилова Ефросинья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти14.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Овчинникова Пелагея Гуляева
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Никифоров Василий Максимович
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Викторов Федор Максимович
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
20.06.1872
Дочь: Февронья Максимовна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
22.10.1878
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
18.07.1881
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Бракосочетание
01.?.1884
Муж: Гаврилов Семен
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1898
Причина смерти: чахотка